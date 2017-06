Tania y 'Pitita' le sirven en bandeja a Naranjo la munición definitiva para destrozar a Podemos por machista

El debate de la fallida moción de censura a Mariano Rajoy del 13 y 14 de junio de 2017 dejó como guinda final la tan comentada frase del portavoz del PP, Rafael Hernando, al que se le tildó de "machista" por hablar de la relación que mantienen el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con su portavoz parlamentaria, Irene Montero.

'El Cascabel' (13TV) dedicó varios minutos a analizar las palabras de Hernando, pero también a recordar como los podemitas que tienen la piel tan fina cuando se refieren a sus militantes y afiliadas, luego no tienen empacho en hacer la 'gracieta' o el comentario de taberna barata sobre otras mujeres.

Antonio Naranjo, que reconoció que la frase de Hernando fue más bien "torpe" le dio un repaso monumental a Podemos utilizando además munición que el propio partido morado ha dejado a lo largo de estos últimos tiempos:

Es verdad que cuando tú te cargas al portavoz, por razones que no están bien aclaradas, que era Íñigo Errejón, que además lo hacía muy bien, y pones a tu pareja, te expones a que, con la misma burrez que tú manejas, a que alguien saque los pies del tiesto. Ya he dicho que no me ha parecido la mejor intervención de Rafa Hernando (en otro momento la llega a definir de "torpe"), pero si hablamos de machismo, hablamos siempre.