La babosa entrevista de Ferreras a Irene Moreno: "Ha nacido una nueva estrella"

Irene Montero ha tenido este 15 de junio de 2017 su momentazo de gloria en televisión. Supuestamente aún 'perjudicada' por las palabras del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafa Hernando, acudió a su rescate y a lisonjearla el presentador de 'Al Rojo Vivo' (laSexta), Antonio García Ferreras.

El periodista, tras unas primeras preguntas sobre un futuro acuerdo PSOE-Podemos, ha ido a hacerle un masaje donde se pasó de frenada con el azúcar:

Irene Montero, pagada de sí misma, respondía que:

El presentador le introducía con toda la suavidad posible la polémica con Rafa Hernando (PP):

La podemita se soltaba un alegato feminista:

Bueno, le vi después del pleno porque justo teníamos una Junta de Portavoces para preparar el pleno ordinario de la semana que viene y le pude ver ahí, pero le plantee que mejor nos viésemos otro día porque había sentido mucha rabia y me había dado mucho coraje esa intervención tan machista suya y además hoy estoy viendo que sus portavoces están como ratificando que todo ha sido correcto, aunque pidió perdón, lo cual si fue correcto no sé entonces para qué pidió perdón. Lo que sí recibí fueron muchas muestras de apoyo. Ayer me tocó a mí, pero otro día puede ser a otra mujer, y recibí la sensación de que España es mucho más feminista que el PP y que hay muy buena base en este país para que la igualdad de las mujeres se construya y sea una realidad más pronto que tarde.

Ferreras le puso un vídeo con unas declaraciones de Rafa Hernando este 15 de junio de 2017 en 'Espejo Público' (Antena 3) en las que venía a decir que Irene Montero lloró porque Pablo Iglesias sólo obtuvo 82 votos a favor en la moción de censura. El presentador, entregado a Montero, le daba el pase de gol a su invitada:

Irene Montero respondía:

A veces es mejor callar que persistir en el error. Yo sentí mucha rabia porque creo que el Parlamento tiene que ser un ejemplo de feminismo y de lucha por la igualdad y ayer el PP no lo fue. Pero no lo fue no solo por la intervención del señor Rafael Hernando, sino también por la forma en la que se dirigió a mí el presidente del Gobierno o por los tuits machistas que pusieron diputados de la bancada popular que ellos mismos luego borraban porque se daban cuenta de que eran graves errores y no sólo porque me ofendan a mí porque somos muchas mujeres las que vivimos estas situaciones. El machismo corre por sus venas y por esto también hace falta que el PP salga de las instituciones porque este país se merece más feminismo y no tanto machismo.