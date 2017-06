David Gistau desenmascara el trilerismo de Rafa Mayoral: "¿Qué sistemas usa para decir que la sociedad quiere echar a la calle al PP?"

Los políticos son únicos a la hora de darle la vuelta a los resultados obtenidos, ya sea en las urnas, cuando tocan elecciones, o, como en este caso, una moción de censura.

Este 15 de junio de 2017 fue entrevistado en 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco) el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, que vino a decir que la fallida moción de censura para los podemitas lo que había visualizado en realidad es que al PP se le había desarbolado y que los números hablaban claro.

Mayoral se refería a que el PP salió de la moción de censura sin una mayoría absoluta, ya que sólo obtuvo 170 votos en contra de quitar a Rajoy como presidente del Gobierno.

Lo que el podemita hábilmente ocultó fue que al candidato Pablo Iglesias sólo le respaldaron 82, es decir menos de la mitad que los votos contrarios a que el secretario general de Podemos fuera jefe del Ejecutivo.

David Gistau se preguntaba y le cuestionaba a Mayoral por un hecho tangible, que de dónde se saca Podemos ese mantra de que la sociedad no quiere al PP y luego, en cambio, se hincha a ganar elecciones:

Mayoral respondía que:

Yo creo que es muy sencillo hacer la cuenta y ver qué decían los partidos en campaña electoral y cuántos votos obtuvieron los partidos que dijeron que vamos a garantizar que Mariano Rajoy no sea presidente. Eso suma 15 millones frente a los ocho que tiene el PP. Esa es la cuenta, es una cuenta sencilla y es una cuenta de ser capaz de cumplir con los contratos que contraemos en las campañas electorales. Los partidos que dijeron que no consentiremos que Mariano Rajoy sea presidente suman 15 millones. La cuenta es muy sencilla de entender.

Gistau no se tragaba el argumento:

Y la salida de Mayoral fue esta 'humorada':

Es que esto no está al margen de lo que la sociedad vota. Es que lo que casi ha habido es un fraude electoral. Si tú le dices a alguien que vas a hacer algo y luego no lo haces, estás socavando los principios básicos de la democracia. Cuando tú te presentas con una serie de ideas no puedes hacer lo contrario. No es que gobierne el PP, es que hasta gobierna Rajoy. Es que es de vergüenza.