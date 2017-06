Salvaje y brutal enfrentamiento en directo entre Celia Villalobos y Pablo Echenique

"Cuando escucho a la señora Villalobos no paro de pensar en los 146 millones que tiene su ex jefe de gabinete en Suiza", dijo Pablo Echenique durante su comparecencia en el programa Espejo Público, donde le pidieron una valoración de lo sucedido en el Congreso estos días con la moción de censura--Villalobos destripa a 'Pablenin': "Se cepilló a sus trotskistas y ahora no va a pactar con el PSOE, quiere comérselo"--.

Su alusión a la diputada del PP provocó el enfrentamiento entre ambos. Villalobos, toda vez que se vio con el uso de la palabra, arremetió contra el secretario de organización de Podemos--Villalobos coge por la solapa al fantasma Iglesias: "Querido Pablo, yo soy mayor y tú eres antiguo"--:

Villalobos: Yo respeto a todos los políticos, cosa que él no hace con los demás. [...] Querido compañero, yo no tengo ni lingotes de oro ni nada que se le parezca. Lo que tampoco he hecho es lo que has hecho tú, porque sin tener ni un minuto de poder, has tenido una persona sin pagarle la Seguridad Social, ¿cuando tengas poder qué vas a hacer?