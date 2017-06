Fran Rivera: "Nicolás Maduro martiriza y esclaviza a la sociedad venezolana"

Pidiendo ayuda para la dramática situación que se vive en Venezuela, el diestro se ha sumado a la lista de famosos que han mostrado su completo rechazo a la política de Nicolás Maduro y Fran Rivera ha expresado su opinión de manera rotunda y cruda:

Nicolás Maduro es un impresentable y un dictador asqueroso que no sabemos cómo sigue martirizando, esclavizando a la sociedad venezolana.

Y ha añadido:



El colaborador de Espejo Público, según recoge Informalia, aún no había manifestado su opinión sobre la situación política de Venezuela, pero ha dejado muy clara su posición. Se une así a la larga lista de caras conocidas que han denunciado públicamente la política de Nicolás Maduro. Carlos Baute ha sido uno de los más críticos:

En Venezuela no estábamos acostumbrados a comer de los restos de basura. Yo he recogido ocho toneladas de comida y medicinas, pero el señor Maduro no permite el canal humanitario.--Fran Rivera se moja con Venezuela: "Nicolás Maduro es un dictador asqueroso"--.