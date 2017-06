laSexta vuelve a podemizarse: Ferreras eufórico con una alianza Sánchez-Iglesias que acabe con Rajoy

La cariñosa entrevista de un entregado Antonio García Ferreras a Irene Montero después del debate de la moción de censura disparó las alarmas. "A usted le ha ido bien, muy bien la moción de censura. Ha sido una de las grandes revelaciones y lo reconocen incluso sus rivales políticos", le decía derretido Ferreras a la podemita. --Babosa entrevista a 'Yoko Ono": "Ha nacido una estrella"--

Ese mismo 16 de junio 2017 los telediarios de laSexta trituraban al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por "machista". "Ni se arrepinete ni retira sus palabras", dijo el informativo que dirige Ferreras.

"Ni se toma en serio que haya ofendido con su comportamiento a Irene Montero", resumía la voz en off arropando a Montero como una víctima del heteropatriarcado.

Ferreras se mostró muy cariñoso con Montero:

La podemita se soltaba un alegato feminista:

Bueno, le vi después del pleno porque justo teníamos una Junta de Portavoces para preparar el pleno ordinario de la semana que viene y le pude ver ahí, pero le plantee que mejor nos viésemos otro día porque había sentido mucha rabia y me había dado mucho coraje esa intervención tan machista suya y además hoy estoy viendo que sus portavoces están como ratificando que todo ha sido correcto, aunque pidió perdón, lo cual si fue correcto no sé entonces para qué pidió perdón. Lo que sí recibí fueron muchas muestras de apoyo. Ayer me tocó a mí, pero otro día puede ser a otra mujer, y recibí la sensación de que España es mucho más feminista que el PP y que hay muy buena base en este país para que la igualdad de las mujeres se construya y sea una realidad más pronto que tarde.