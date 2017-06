Mila Ximénez despelleja a Rosa Benito, una vez más

Desde su vuelta al plató de 'Sálvame' tras su operación de estética, no hay día en que la colaboradora no arremeta contra alguien. Parece que a Mila Ximénez la operación de estética que se hizo hace unos meses le ha empeorado aún mas su carácter, volviéndola más guerrera y pendenciera. Al menos eso se desprende de sus intervenciones televisivas desde que se incorporó de nuevo a Telecinco, ya que no hay día en que no arremeta o cargue contra alguien.



El pasado martes 12 de junio de 2017, según recoge Exclusivadigital, Rosa Benito no quiso coincidir con Mila Ximénez en el plató de 'Supervivientes' y la ex mujer de Manolo Santana la criticó por ello, siendo respondida por Benito en Twitter diciendo que va donde le apetecer porque tiene "la inmensa suerte" de poder decir "no" a ir a sitios donde no quiere estar.--Mila Ximénez de nuevo a la carga, ahora contra Rosa Benito: "Te vas a comer tus tuits" -.

Y hay más:

Id siempre por el camino que más os guste, aunque tengáis que apartar piedras... las cosas pasan por algo,

publicaba Rosa Benito en Twitter, palabras ante las que ha replicado en directo, como no podía ser de otra forma, Mila Ximénez: