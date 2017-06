Una supuesta violación provoca la suspensión de un «reality» de citas americano

El programa forma parte de la saga «Bachelor». Los productores justificaron la suspensión por una «conducta no apropiada», pero se especula sobre una supuesta relación sexual no consentida. «The Bachelor» -«El soltero», en inglés- es uno de los programas de telerrealidad más exitosos de EE.UU.



Surgió en 2002,según recoge Javier Ansorena en ABC, con una premisa tan sencilla como banal: a un solterón atractivo le exponen a 25 solteras igual de atractivas bajo la lupa de las cámaras. Él deshoja la margarita programa a programa hasta que elige a la ganadora, a la que lleva al altar. En el camino, el público deglute peleas entre las candidatas, citas en restaurantes horteras y drama a paladas. Como en otros formatos, «The Bachelor» se ha creado su propia franquicia de «reality», como «The Bachelorette» -aquí la disputada es una soltera-, «Bachelor Pad» -algo así como una mezcla entre «pisto de soltero» y «la guerra de los sexos»- o «Bachelor in Paradise», en el que reciclan a exconcursantes para que convivan en alguna playa de ensueño en el Caribe. Es en este último programa donde un escándalo podría poner a todo el montaje de solteros televisivos en aprietos.--Suspenden un «reality» de citas americano por una supuesta violación--.



Warner Bros., la productora de «Bachelor in Paradise», anunció el pasado domingo la suspensión de la última temporada del programa, que estaba en plena grabación. La razón era la existencia de «alegaciones de conducta inapropiada» durante las filmaciones en Sayulita, en México. La productora no dio más detalles sobre qué era lo inapropiado, ni sobre qué concursantes fueron responsables de la conducta pero, como era de esperar, la avalancha de testimonios y rumores no tardó en llegar.