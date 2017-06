Javier Cárdenas mete el miedo en el cuerpo a TVE con 'Operación Triunfo'

TVE está volcándose con la reedición o reestreno de 'Operación Triunfo', ya que es una de las apuestas más firmes de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, desde dentro de la casa le han metido un buen varapalo. Javier Cárdenas, presentador de 'Hora Punta' (TVE), entrevistado en El Televisero, ha sido claro y contundente a la hora de afirmar que él no presentaría jamás el 'talent show' musical porque entiende que es "un caramelo envenenado".

Según Cárdenas:

No, no... ni aunque me lo propusieran. 'Operación Triunfo' es un caramelito envenenado. Mira, hace poco María Teresa Campos le dijo a Poty..."Dile al niño (refiriéndose a mí), que le felicito porque el programa que hace en la uno era un caramelo envenenado que todo el mundo pensaba que se iba a pegar una hostia y mira ahora donde está". Yo se lo agradecí mucho a la Campos porque la admiro profundamente. Pues yo digo lo mismo, copio lo que dijo la Campos y se lo digo al que vaya a presentar 'Operación Triunfo'.