El lenguaraz 'Echeminga' se lleva un soberano 'zasca' de Villacís por ir de panfletero mayor de 'Imagine' Carmena

Es lo de todos los sábados por la noche en el segundo canal de Atresmedia. El 17 de junio de 2017, en 'laSexta Noche' (laSexta), estuvo el podemita de turno.

Pablo Echenique fue el invitado del partido morado y estaba en el estudio para defender, después de perdida, la idoneidad de hacer una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el 'zasca' que se iba a llevar no llegó de la mano de Eduardo Inda, que le recordó lo obvio en cuanto a los casos de corrupción de Podemos, sino que fue Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, la que le dejó en su sitio por querer ser el pregonero mayor de la gestión de la alcaldesa madrileña Manuela Carmena.

Echenique hablaba de la, según él, excelente gestión de los alcaldes de Podemos y daba un dato que hacía saltar a Villacís:

Y la de Ciudadanos, se tiró a degüello:

Echenique, no sabes la de veces que he tenido las ganas de que esto se diga en mi cara lo de Madrid. ¿Sabes como han reducido la deuda? Cuando aprobaron los presupuestos, no plantearon reducir toda esta deuda. Ellos ponían a las personas por delante de los bancos. De hecho, el señor concejal de Economía decía que era vergonzoso lo que hacía el PP de reducir anticipadamente la deuda. ¿Tú sabes por qué han reducido la deuda? Porque de todas las escuelas infantiles que habían prometido, ¿sabes cuántas han hecho? Cero. De todos los centros culturales que habían prometido y que estaban en los presupuestos, ¿sabes cuántos han hecho? Cero. De todas las bibliotecas que habían prometido, ¿sabes cuántas han hecho? Cero. De todos los centros cívicos que habían prometido, de todos los parkings disuasorios que habían prometido y que habían presupuestado no han hecho nada.