Martu Garrote apalea sin piedad a su líder: "¡Sánchez ha ganado contando una sarta de milongas infumables!"

El Congreso del PSOE de este domingo 18 de junio de 2017 ha generado una nueva ejecutiva de Pedro Sánchez pero ni mucho menos ha terminado con la guerra interna entre socialistas.

Y buena fe de ello puede dar Martu Garrote, la militante expulsada del partido por sus consignas en las tertulias televisivas contra el sanchismo, que de nuevo se explicó con contundencia en 'La Marimorena' de 13TV. Martu Garrote muele a palos al bravucón Pedro Sánchez sacando a la luz todas sus mentiras:

Pedro Sánchez ha ganado contando una sarta de milongas infumables a la militancia. Le han comprado lo de la pobre víctima, no lo del tío que perdió dos veces las elecciones generales. Pero claro, esa historia no la contaba.

Todos los discursos le duran diez minutos: un día sales con la bandera de España gigante y con tu mujer como si fuerais los Obama de España porque España es muy importante, y al día siguiente dices que España es plurinacional, y luego que hay que hacer un referéndum... ¡Pero ahora ya no tiene que contar más milongas!

No ha entrado nadie de Susana Díaz en la ejecutiva, por lo que hay un 40% de la militancia que no está representada... Y hay cosas que no puede hacer porque partiría el partido... Si mañana va al Congreso con una propuesta de gobierno con ERC, muchos diputados votarían que no y partiría el partido para siempre.