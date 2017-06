Al engreido Risto Mejide no le salva ni la rocambolesca Antonia Dell'Atte (11,7%)

A falta de un capítulo para cerrar por vacaciones, Allí abajo subió este 19 de junio de 2017 en Antena 3 y amplíó su liderazgo en lunes, con un 20,6% y 3.144.000 espectadores, lo más visto del día.

All you need is love... o no cae con la vista de Antonia Dell'Atte y se queda con un discreto 11,7%.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

Antena 3 : 'Allí abajo' (20.6%)

: 'Allí abajo' (20.6%) Telecinco : 'Sálvame naranja' (18.9%)

: 'Sálvame naranja' (18.9%) La 1 : 'Corazón' (13%)

: 'Corazón' (13%) laSexta : 'Al rojo vivo' (11.8%)

: 'Al rojo vivo' (11.8%) Cuatro : 'Las mañanas de Cuatro' (11.4%)

: 'Las mañanas de Cuatro' (11.4%) La 2 : 'Saber y ganar' (9.6%)

: 'Saber y ganar' (9.6%) Informativo con el mejor share: Informativos Telecinco 21h (17.2%)

*Programas emitidos de 09:00 a 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO: 'El Hormiguero 3.0' (Antena 3) a las 22:35 horas, con 3.594.000 millones y un 21% de cuota de pantalla.

CADENAS

Día: Telecinco (13.8%), Antena 3 (13.2%), La 1 (9.8%), laSexta (7.6%), Autonómicas (7.2%), Temáticas de pago (6.4%), Cuatro (6.1%), La 2 (2.4%) y Autonómicas privadas (0.8%).

Mes: Telecinco (14.2%), Antena 3 (12.5%), La 1 (10.2%), Temáticas de pago (7.4%), Autonómicas (7.3%), laSexta (6.6%), Cuatro (6.1%), La 2 (2.6%) y Autonómicas privadas (0.8%).

PRIME TIME

'El Hormiguero 3.0: Daddy Yankee': 15% y 2.365.000

'Allí abajo': 20.6% y 3.144.000

'Supervivientes: Última hora': 9.1% y 1.473.000

'All you need is love... o no': 11.7% y 1.279.000

'Hora punta Expres': 7.6% y 1.240.000

'Hora punta': 9.1% y 1.548.000

Cine: 'St. Vicent': 8.8% y 1.302.000

'El Intermedio': 10.7% y 1.622.000

'El Taquillazo: El hombre de los puños de hierro': 8.7% y 1.299.000

'First dates': 8.2% y 1.285.000

'En el punto de mira': 7.6% y 1.103.000

'Historia de nuestro cine: La honradez de la cerradura': 1.9% y 305.000

'Crónicas': 1.3% y 181.000

LATE NIGHT

*Cuota de Telecinco en late night: 12.8%. Incluye:

'All you need is love... o no': 11.7% y 1.279.000

'Supervivientes: Resumen': 10.2% y 316.000

*Cuota de Antena 3 en late night: 12.4%. Incluye:

'Allí abajo -rep-': 9.2% y 642.000 / 8% y 256.000

*Cuota de Cuatro en late night: 8.9%. Incluye:

'En el punto de mira': 7.6% y 1.103.000 / 10% y 566.000 / 7.4% y 209.000

*Cuota de La 1 en late night: 7.7%. Incluye:

Cine 2: 'Lecciones de amor': 6.7% y 390.000

'La noche en 24h: Avance': 4.7% y 125.000

*Cuota de laSexta en late night: 6.8%. Incluye:

'El Taquillazo: El hombre de los puños de hierro': 8.7% y 1.299.000

Cine: 'XP3D': 5.8% y 345.000

'Crímenes imperfectos': 3.4% y 100.000

'Millenium': 0.9% y 49.000

'Versión española: Little Galicia': 1.5% y 48.000

SOBREMESA / TARD

'Sálvame limón': 13.3% y 1.665.000

'Sálvame naranja': 18.9% y 1.885.000

'Pasapalabra': 17.2% y 1.734.000

'Amar es para siempre': 11.8% 1.391.000

'El secreto de Puente Viejo': 14.3% y 1.484.000

'¡Ahora caigo!': 12.1% y 1.082.000

'¡Boom!': 11.8% y 1.166.000

'Servir y proteger': 8.5% y 1.023.000

'Acacias 38': 9.7% y 1.049.000

'Centro médico': 7.6% y 739.000 / 8.7% y 779.000

'España directo': 8.4% y 750.000

'Aquí la Tierra': 11.2% y 1.157.000

'Zapeando': 6.7% y 827.000

'Más vale tarde': 7.7% y 735.000

'Dani & Flo': 3.4% y 432.000

'Gym Tony LC': 2% y 225.000

'NCIS: Los Ángeles': 2% y 212.000 / 2.7% y 250.000

'Crónica Cuatro': 2.6% y 232.000

'Saber y ganar': 9.6% y 1.220.000

'Grandes documentales': 4.7% y 533.000

'Documenta2': 2.1% y 200.000

'Me voy a comer el mundo': 1.8% y 163.000

'Tips': 0.7% y 66.000

'Imprescindibles': 0.7% y 81.000

FRANJA MATINAL

'El programa de Ana Rosa': 18.5% y 520.000

'Mujeres y hombres y viceversa': 11.4% y 759.000

'Cámbiame VIP': 11.1% y 1.263.000

'Espejo Público. Un café con Susanna': 12.1% y 268.000

'Espejo Público': 17.8% y 461.000

'Espejo Público: Última hora': 12.7% y 423.000

'Karlos Arguiñano en tu cocina': 14.3% y 597.000

'La ruleta de la suerte': 17.3% y 1.085.000

'Los Simpson': 7.7% y 781.000 / 10.5% y 1.255.000

'Los desayunos de TVE': 11.8% y 269.000

'La Mañana': 8.7% y 259.000

'Amigas y conocidas': 9% y 465.000

'Torres en la cocina': 7.9% y 563.000

'Corazón': 13% y 1.532.000

'Crímenes imperfectos': 3.3% y 80.000

'Las primeras 48 horas': 3.8% y 102.000

'Al rojo vivo: Previo': 7.6% y 255.000

'Al rojo vivo': 11.8% y 777.000

'Alerta Cobra': 4.2% y 99.000 / 5.6% y 149.000

'Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 6.2% y 208.000

'Las mañanas de Cuatro': 11.4% y 744.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

Informativos Telecinco 15h: 15% y 1.938.000 / Dep: 14.8% y 1.915.000

Telediario 1: 15% y 1.930.000

Antena 3 Noticias 1: 13.8% y 1.776.000 / Dep: 11.3% y 1.466.000

laSexta Noticias 14h: 12.9% y 1.417.000 / 'Jugones': 5.9% y 762.000 / 4.5% y 592.000

Noticias Cuatro 1: 11.7% y 1.252.000 / Dep: 7.7% y 984.000 / 6.4% y 825.000

Prime time

Informativos Telecinco 21h: 17.2% y 2.149.000

Telediario 2: 12.2% y 1.628.000

Antena 3 Noticias 2: 10.7% y 1.295.000

laSexta Noticias 20h: 9.4% y 888.000 / Dep: 4.4% y 515.000

Noticias Cuatro 2: 4.9% y 467.000 / 3.7% y 423.000

La 2 Noticias: 1.4% y 136.000

Matinal