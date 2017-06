Ana Rosa cierra la boca a Cintora por justificar 'el desayuno de la mordaza' de Podemos a periodistas

Aunque la mayor parte de la profesión periodística ha criticado duramente el 'desayuno de la vergüenza' organizado por Podemos para unos medios sí y otros no, también aparecen discrepantes voces bolivarianas entre la prensa como la de Jesús Cintora, el periodista que sueña con ser jefe de prensa de Pablo Iglesias. Un periodista de El Mundo, el único que plantó cara a Podemos y su 'desayuno de la mordaza'.



El expresentador de 'Las Mañanas de Cuatro' -movido de su cargo en Mediaset por sus filias podemitas- ha ido apareciendo poco a poco en televisión, de modo que ya se ve con confianza para soltar arengas de este calibre: defender la censura a periodistas ejecutada desde Podemos. El podemita Jesús Cintora, fulminado por Mediaset de 'Las Mañanas de Cuatro'

Pero este 20 de junio de 2017 le salió bastante mal al periodista porque estaba en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' y no en 'La Tuerka', de modo que la propia Ana Rosa Quintana terminó por zanjar el asunto mandándole callar por querer defender lo indefendible: la mordaza de Podemos.

Jesús Cintora: Yo tengo entendido que en este caso se trataba de una reunión en la que había citado a algunos periodistas para hablar a de los portavoces que se han elegido. Yo particularmente hubiera invitado a todos, pero de ahí a decir que a Podemos no le gustan los periodistas... Es de sobra conocido que a Podemos se le conoce por quitar y poner periodistas de los medios de comunicación.

Pilar Gómez: Yo no he visto todavía a ningún político como a Pablo Iglesias recriminar a un compañero de El Mundo como lo hizo e intentar dejarle en ridículo...

Jesús Cintora: Si nos ponemos a hablar de cosas que han hecho políticos de diferentes partidos podríamos hablar muchísimo...

Ana Rosa Quintana: El 'tú más' ya lo sabemos.

Jesús Cintora: Ellos han dicho que esto va más ligado a medios que no han respetado el off the record.