Fernando Jáuregui estalla saltando al cuello de Jiménez y Naranjo en 13TV

Terminó por explotar el periodista Fernando Jáuregui en la edición de El Cascabel de 13TV en la noche de 19 de junio de 2017, por un par de asuntos clásicos ya enquistados.

El primero, del que ya avisó previamente durante el mismo espacio, que cada vez que Antonio Jiménez mira a los tertulianos de su izquierda, tanto física como ideológica, les pide rapidez en sus intervenciones. Algo que molesta mucho al tertuliano.

Y en segunda instancia, un enfrentamiento dialéctico muy habitual con el periodista Antonio Naranjo, al que criticó duramente al comenzar su argumentación sobre el último congreso federal del Partido Socialista:

Fernando Jáuregui : Pero no me pidas brevedad cuando hablo yo, porque lleva este señor (Naranjo) dos horas defendiendo sus posturas absolutamente indefendibles durante dos horas.

Fernando Jáuregui : ¡Pero no me la pidas a mí! Yo cada vez que empiezo a hablar me pides brevedad. ¡Paso de mi turno, oye! ¡Paso de mi turno! ¡Paso! ¡Ya no quiero hablar!

Ya exaltado contra el moderador del debate, viró entonces su ira hacia el tertuliano que tenía enfrente:

Fernando Jáuregui: Yo le pido al señor Naranjo que mantenga la calma mientras yo hablo, y sé que no lo va a poder mantener.

Antonio Naranjo: Yo creo soy calmado y educado.

Fernando Jáuregui: Yo contra lo que hizo él, estuve en el congreso del PSOE, mucho rato, lo vi todo, el sábado y el domingo. Que creo que es bueno hacer eso de vez en cuando antes de opinar...

Antonio Naranjo: Oye, Fernando, ya es la tercera vez que me faltas al respeto antes de empezar a hablar. Yo he dado mi opinión, lamento que te ofenda mi opinión, pero no me vuelvas a hacer advertencias personales, que me has hecho tres y a la cuarta voy a tener que saltar.

Fernando Jáuregui: Te he pedido que conserves la calma, nada más, y me dejes terminar.