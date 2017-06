Victoria Prego arrincona a Alberto Garzón por el veto podemita a algunos medios: "¡Esto no se había visto nunca, es antidemocrático!"

La periodista Victoria Prego ha arrinconado a Alberto Garzón, diputado de Unidos Podemos, en la mañana de este 20 de junio de 2017 en 'Los Desayunos' de TVE--Ana Rosa cierra la boca a Cintora por justificar 'el desayuno de la mordaza' de Podemos a periodistas--.

La subdirectora de 'El Independiente' y actual presidenta de la APM no ha pasado por alto la oportunidad de ajustar cuentas con el líder de IU por el último desacato de Pablo Iglesias y los suyos a la prensa, excluyendo a algunos medios críticos de un desayuno off the record que se convocó con la intención de dar a conocer a los nuevos portavoces parlamentarios--Un periodista de El Mundo, el único que plantó cara a Podemos y su 'desayuno de la mordaza'--: