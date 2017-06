Ana Oramas vuelve a aplastar en un pis pas a los bolivarianos de Podemos con un mensaje demoledor

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados está últimamente que se sale.

Si hace una semana, el 13 de junio de 2017, le metía una somanta de palos a Pablo Iglesias, en esta ocasión, aprovechando la entrevista que le hicieron en 'Un café con Susanna' (Antena 3), la exalcaldesa de La Laguna dejó aplastado a los podemitas.

Oramas fue precisa:

Creo que a esta gente hay que quitarle la careta. Han hecho mucho daño a Venezuela. En Canarias hay 200.000 venezolanos de primera y de segunda generación, Venezuela se considera la octava isla y sabemos lo que era y lo que es por culpa de gente como esta que engaña. Yo no me meteré jamás con los votantes de Podemos. Hay que respetar a los cinco millones de votantes, pero sus líderes son personas muy sectarias, muy intolerantes y que quieren eliminar a las fuerzas políticas que no piensan como ellos y a los medios de comunicación que no piensan como ellos.