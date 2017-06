El pastizal que gana realmente Cristina Pedroche

La periodista atraviesa su momento laboral más importante y lo está aprovechando al máximo. Convertida en la última portada de Vanity Fair, Pedroche asegura que recibe "hasta cinco o seis ofertas de trabajo al día" y que ella gusta "más que Rajoy".

Cristina Pedroche está en racha, lo sabe y le encanta, según recoge Informalia. Tiene colaboraciones y varios formatos propios en televisión y su simpatía y naturalidad la han convertido en un excelente reclamo publicitario.

Recibo hasta cinco o seis ofertas de trabajo al día, a veces, más. Rechazo muchas, porque cuando dices que no llegas más lejos.

Recibo hasta cinco o seis ofertas de trabajo al día, a veces, más. Rechazo muchas, porque cuando dices que no llegas más lejos.

Eso sí, elige con mucha astucia, ya que su caché es uno de los más elevados del mundillo: según los expertos, Pedroche puede cobrar hasta 200.000 euros por una campaña publicitaria. Ella, además, exige regalos:

Me vuelve loca que me den obsequios, aunque sea un monedero de La bella y la bestia. Tengo una obsesión: volver a casa para ver qué paquetes me han llegado.