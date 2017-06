Rajoy deja planchado en su escaño a Baldoví pidiéndole inteligencia y nivel político

Mariano Rajoy acostumbra a dejar grandes momentos en las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados, e hizo lo propio en la de este 21 de junio de 2017, esta vez encontrando en el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, la víctima perfecta.

El diputado por Valencia había hecho una interpelación al presidente del Gobierno cargada de reprimendas, pero la respuesta de Rajoy fue absolutamente rotunda y dejó a Baldoví bien sentado en su escaño sin capacidad de reacción:

Señor Baldoví, lo lamento mucho pero no me ha convencido su intervención. Usted está empeñado en que dimita pero luego cuando alguien me hace una moción de censura para echarme usted le pega una bronca... No me extraña que le haya calificado de elites conservadoras.