Dolor entre la profesión tras el fallecimiento del periodista de Antena3 Mariano Sancha

Dolor y consternación entre sus compañeros de Antena3 y el resto de la profesión periodística por el fallecimiento del periodista de deportes del canal de Atresmedia Mariano Sancha tras una larga enfermedad.

Sancha ingresó en Antena3 en el año 1998 en la redacción de informativos, desde donde se convirtió en uno de los rostros habituales de la información deportiva. Cubrió los Juegos Olímpicos de Sydney y Pekín y los Mundiales de fútbol de Alemania y Corea, así como la Eurocopa de Portugal, entre otros acontecimientos importantes. Formaba parte del equipo de 'Champions Total'.

Compañeros, amigos y admiradores le han dado el ultimo adiós a Sancha a través de las redes sociales:

Se me hiela el corazón, el alma, la mente... Te has ido como un valiente amigo. Me quedo con tu ejemplo. Nunca te olvidaremos! #DEPMariano pic.twitter.com/goqHyP3p3h