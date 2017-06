Toño Sanchís recurrirá la sentencia que le condena a pagar 600.000 euros a Belén Esteban

Belén está muy feliz con la sentencia básicamente porque confirma lo que ella defendía pero también porque la decisión del juez destroza por completo la credibilidad de Toño Sanchís. No obstante, la sentencia se puede recurrir y de hecho, fuentes cercanas al representante han confirmado a Informalia a primera hora de la mañana que estaba a punto de reunirse con sus abogados para elaborar el escrito de apelación.

Según publica Informalia, unas horas después, ha sido el propio Toño Sanchís quien lo confirmaba: "Voy a Valencia a ver a mis abogados porque no tengo la sentencia conmigo pero en principio vamos a recurrirla porque no estamos de acuerdo. No ha sido favorable para mi, yo no siento un fracaso, tenemos días para recurrir y hoy empieza nuestro trabajo, trataremos de que el contrato escrito (que estipulaba un reparto de 80-20%) tenga la misma validez que el verbal (que estipula un 70-30%)", ha asegurado.

El ex representante afirma que se siente dolido: "Impotencia y rabia porque esta persona no ha tenido ninguna queja durante años porque fue ella misma la que me dio los porcentajes. Me da mucha rabia que se ampare en esto cuando fue ella la que me lo dijo y que ha estado conforme durante 9 años". Además, se muestra positivo con respecto a su futuro judicial: "Hay un embargo preventivo sobre mi casa pero no me van a quitar la casa, voy a luchar hasta el final, sólo pienso recurrir y llevar la verdad a la justicia, que es que esta señora consintió ese reparto", ha afirmado en El programa de Ana Rosa.

Belén Esteban ha salido ganadora al menos por ahora del pleito contra su ex representante después de un año largo de enfrentamientos. Parece ser que el varapalo contra el representante será de 600.000 euros, el importe de la reclamación de cantidad que la empresa Lorant S.L, cuya administradora única es la mujer del mánager, Lorena Romero, tendrá que abonar a la Princesa del Pueblo.

Belén anunciaba en diciembre de 2015 que había roto su relación tanto profesional como personal con Sanchís, tras nueve años a su lado y que se sentía muy dolida y traicionada por Toño, a quien había considerado como un hermano hasta entonces.

Belén Esteban reclamaba inicialmente a Toño casi un millón de euros pero la de Paracuellos no pudo demostrar este importe porque faltaban facturas. En un principio, Toño, que puso su casa como garantía para hacer frente a las posibles responsabilidades, transfirió 372.000 euros a Belén, lo que de alguna manera implicaba que reconocía un desajuste en las cuentas.

Fue el pasado 30 de mayo, cuando Belén acudía acompañada de su novio al Juzgado de Torrejón de Ardoz. La tertuliana esperaba encontrarse al menos con Lorena, la mujer de Toño, verdadera acusada en esta reclamación, como responsable legal de los movimientos de Lorant S.L.

Pero los únicos que acudían fueron sus abogados. La cantidad inicial que pudo reclamar Belén asciende a 503.000 euros. No obstante, el juez ha decido que Lorant debe abonar además de esa cantidad los intereses y las costas del proceso, lo que hace un total de 600.000 euros.