El pastizal que exigió el comisario Villarejo a Jordi Évole si no se emitía la entrevista

Jordi Évole desveló este jueves en Más vale tarde la excesiva cantidad que exigió el comisario Jose Manuel Villarejo en caso de no emitirse la entrevista, que finalmente lo hará este domingo en Salvados.

600.000 euros. Esa es la cantidad que el comisario Villarejo exigió a Jordi Évole, según recoge Ecoteuve, por una de las entrevistas más jugosas a nivel periodístico en la actualidad dado que está relacionado en los casos más oscuros, las 'cloacas del Estado', tales como la Gürtel, el pequeño Nicolás y la Operación Catalunya.--La millonaria cláusula que exigió el comisario Villarejo a Jordi Évole si no se emitía la entrevista--.

El periodista de La Sexta reveló a Mamen Mendizábal la condición impuesta por el comisario, que tenía muy claro que la entrevista tenía que salir a la luz como fuera:

El último día pretendía que firmásemos un documento con una cláusula que era que si no emitíamos la entrevista que me vería obligado a pagar 600.000 euros a una asociación contra el cáncer que él colabora.

Como no podía ser de otra manera, Évole se sorprendió ante tal exigencia:

Yo me le quedé mirando y le dije: "Perdone, comisario, pero yo no tengo 600.000 euros. No me puedo comprometer a esto. Perdone que le decepcione, igual pensaba que los de la tele nadábamos en la abundancia. Entonces me miró y me dijo, bueno que sean 300.000.