Martu Garrote explota contra el despropósito del PSOE con el CETA: "¡No nos hagáis pasar más vergüenza!"

La socialista Martu Garrote -expedientada y expulsada del Partido por sus participaciones en las tertulias televisivas de 13TV muchas veces en contra de la ejecutiva de Pedro Sánchez- profirió un contundente discurso este 22 de junio de 2017 en 'El Cascabel' pidiendo a los dirigentes de su PSOE que por favor no hagan más el ridículo y no hagan sentir vergüenza a los militantes y electores.

Mirando a cámara, gesticulando y aludiendo a la historia del PSOE, Martu acometió su discurso en relación a los vaivenes de la directiva de los socialistas en las últimas jornadas con la votación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA). El PSOE de Sánchez retira su apoyo al Tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA).

Así hablaba Martu, mirando directamente a través de una cámara a los ojos de Sánchez, Narbona, Margarita Robles y demás:

Esto es un acuerdo de la UE con Canadá, y es una manera de que la UE refuerce su postura frente al proteccionismo de EE.UU., y por sentido común y porque llevamos años negociándola y porque el PSOE ha estado de acuerdo todos estos años con esto, debería seguir así.

El problema no es que se cambie la postura, es que vuelve a no haber postura. Sale Cristina Narbona, la nueva presidenta del PSOE y dice que no lo vamos a apoyar... ¡Pero cómo que no! ¿Y vamos a votar con Le Pen y Trump? Y entonces pedimos amparo...

Y entonces viene Moscovici y dice Sánchez que 'bueno, vale, pues entonces nos abstenemos'. Yo lo pido por favor, somos el Partido Socialista Obrero Español, tenemos 138 años de Historia, hemos gobernado más años este país que nadie, hicimos posible entrar en la Unión Europea, hemos gobernado en todas las Comunidades Autónomas, ¡no nos hagáis pasar más ridículo! Os lo pido por favor, de lo que no sepáis, callad hasta enteraros, y luego tomad postura, ¡pero no nos hagáis pasar más vergüenza!