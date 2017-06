Susanna Griso responde con contundencia a la afrenta personal de Maduro: "Su país no está para gracietas, la historia no le absolverá"

A primera hora de la mañana de este 23 de junio de 2017 se ponía Susanna Griso ante la cámara de 'Espejo Público' en Antena3, mirándola fijamente y lanzando llena de cólera un mensaje directo a un solo receptor, el dictador venezolano Nicolás Maduro.

No era la primera vez que el bolivariano que tiene a su país patas arriba en medio de un golpe dictatorial se dedicaba a meterse con la presentadora de Antena3 en su propio programa televisivo, pero sí la primera vez que lo hacía imitándola para mofarse de ella, la misma noche además en que moría asesinado otro joven a manos de la policía en las protestas callejeras en Caracas. Festival de 'zascas' de Susanna Griso al chavista Maduro.

Es tan vergonzoso ver a un jefe de Estado cargando contra un presentador de televisión de otro país, que no llega ni a aparecer un calificativo para definir cuando este energúmeno trata de mofarse de la periodista en cuestión imitando su forma de hablar y ceceando de más para parodiar el castellano de la zona céntrica española.

La respuesta de Griso estuvo cargada de severidad e incluso con una pizca de rabia que sobresalía de sus palabras:

Muy buenos días España, buenos días Venezuela. Señor Maduro, siento decepcionarle pero yo no le voy a responder, solamente le voy a decir una cosa que seguramente pueda herir su orgullo: los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles. Esos chascarrillos, esas imitaciones, posiblemente se las ríen por miedo. Porque también se las reían en su momento a Calígula.

Hoy no le vamos a responder, vamos a limitarnos a ponerle delante del espejo. Le van a responder sus propios actos, sus propios muertos. Hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en una manifestación, y ya van 75 desde que empezaron las protestas.

Su país no está para gracietas, para canciones, para imitaciones. La violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas, no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá.