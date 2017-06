Gloria Camila regresa a España muy preocupada por dejar a Kiko a solas con Oriana

Los rumores que aseguraban que «Supervivientes» había favorecido a Gloria Camila y a su pareja parece desaparecer ahora. La hija de Ortega Cano fue la elegida por la audiencia para regresar a España. Ella, contenta por la noticia, se despedía uno a uno de sus hasta ahora compañeros.

Sin embargo, según recoge ABC, no tenía la misma cara de felicidad cuando se enteró de Kiko se quedaría en la casa del árbol y no estaría solo. El equipo de «Supervivientes» tenía una sorpresa que bien podría haber sido también para Gloria Camila si no hubiese sido la expulsada del pasada programa. Allí le esperaría un «fantasta del pasado» que incomodará al concursante: Oriana Marzoli. El novio de Camila tendrá que convivir durante una semana con la que fuera una de las concursantes más fugaces del reality.--Gloria Camila regresa a España y deja a Kiko a solas con Oriana--.

He hablado mucho con la psicóloga,

aseguraba Oriana a Jorge Javier al llegar a la isla:

Vengo bastante concienciada pero no garantizo que no vaya a llorar.

Al encontrarse con Kiko, Oriana explicaba cuál era fue relación: