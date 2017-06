María Patiño: "Toño Sanchís es un cínico y está acabado"

María Patiño ha entrado en el club de los pluriempleados. A sus trabajos en Sálvame y el Deluxe, suma ahora un nuevo programa. El primero que presenta en solitario.

Toda una responsabilidad,

dice a los compañeros de ECOTEUVE.ES en una maravillosa entrevista realizada por David Saiz, antes de ponerse al frente de Socialité (sábados y domingos, a las 14.00, en Telecinco), un repaso

a lo que ha ocurrido y ocurrirá durante la semana en el mundo rosa.--María Patiño: "Es un placer que me equiparen a Carlota Corredera, una curranta, y no a Chabelita"--.

Defiende la prensa del corazón porque conoce su maquinaria desde dentro. Durante años fue reportera de agencia y se pasó horas y horas haciendo guardias a la caza del famoso. Entonces era el último eslabón -

la esencia de este trabajo-

de una industria que se muestra al público en los programas donde ella colabora. Gracias a aquellos inicios, dice, "ahora soy lo que soy".

¿Qué supone que Mediaset te haya confiado un programa para ti sola, el primero que presentas en solitario?

Es un voto de confianza muy importante después de llevar en Telecinco unos cinco años colaborando de forma permanente. No estoy sorprendida, pero sí a agradecida. Mucho. De hecho, estoy bastante nerviosa ante el estreno de Socialité porque me enfrento por primera vez a un programa en solitario.

¿Vamos a ver a una Patiño que lee solo entradillas o también vas a mostrar tu carácter?

Eso mismo me lo plantearon en el Deluxe. Cuando hago una entrevista, no ves a Jorge Javier, ves a María, con mi personalidad y enfoque. Aquí va a ser igual. No voy a debatir yo sola conmigo misma, lógicamente, pero lo que pretendo, y lo que se espera de mí, es que se vea a María Patiño, para bien y para mal, con mi personalidad. Yo voy a seguir en Sálvame y no va a haber tres personalidades de una misma persona durante la semana.

Estás ante un momento extraordinario, con programa propio, Sálvame y, en verano, también el Deluxe.

Sí. Es verdad que el verano lo afronto como un reto. Tengo mucha responsabilidad. No sabía que esto iba a ocurrir y tuve la suerte de tener vacaciones hace unas semanas, por lo tanto, estoy descansada. Pero yo soy una persona muy disciplinada y tengo la suerte que me gusta lo que hago.

¿Hay posibilidad de que vuelvas a 'El programa de Ana Rosa', donde ya colaboraste?

Es algo que no lo tengo contemplado ahora. Esta profesión, así me lo ha enseñado la vida, hay que vivirla día a día y no se pueden hacer planes. Además, cada vez valoro más el tiempo para disfrutar de mi gente, de mí misma, de mis amigos y del deporte, que me encanta.

Estando presente en tantos programas, se ha bromeado diciendo que eres la nueva Carlota Corredera... ¿Cómo te tomas estos comentarios?