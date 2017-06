Las redes masacran a Dani y Flo (Cuatro) por esta burda burla a Stephen Hawking

Hay quien defiende la máxima de todo por la audiencia, pero está claro que determinadas cuestiones no pueden prevalecer en la parrilla televisiva con el único objetivo de arañar puntos en el share.

Sin ir más lejos, el 23 de junio de 2017, el programa 'Dani y Flo' (Cuatro) fue objeto de una dura crítica en las redes sociales por las burlas al científico Stephen Hawking.

Y los palos de la audiencia no eran precisamente por mofarse de sus teorías, a las que seguramente los presentadores de este magacine no llegarán a entender ni en 500 años, sino por hacer un remedo del estado físico de esta eminencia en el campo de las ciencias.

Todo vino por el anunció hecho por Hawking en la que instaba a ir construyendo una base lunar y considerar la opción de mandar a humanos a Marte ya que en 30 años entiende que no habrá recursos para todos en la Tierra. El colaborador Nacho García se puso a hablar como el científico e incluso a imitar sus movimientos en la silla de ruedas en la que está postrado debido a la esclerosis lateral amiotrófica que sufre:

Qué tío más ansias. Hay que tener ansias para querer irte de la Tierra en 30 años. ¡Espérate hombre! ¡Relájate un poquito! Te lo voy a decir para que me entiendas: relájate hombre. Espérate hombre, que 30 años no son nada. En 30 años aún queda algún panda vivo. Aún hay gente que no se ha ido de viaje de novios a Vietnam. Aún hay teletexto dentro de 30 años. Relájate un poquito, Stephen. Lo mismo lo que le pasa es eso, que está tenso. Te digo yo que si se relaja se levanta.