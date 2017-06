EXCLUSIVA: Los sabuesos de la Agencia Tributaria ponen patas arriba La Fabrica de la Tele

Dice el dicho popular medio en broma, medio en serio, que cuando la policía ve una colilla de tabaco piensan "aquí han fumado".

Esto debe ser lo que han pensado los sabuesos inspectores de Hacienda sobre La Fabrica de la Tele, la productora que realiza 'Sálvame', al ver como un buen número de sus colaboradores tiene problemas con el fisco.

Informa Exclusiva Digital que los inspectores de la Agencia Tributaria están analizando las diferentes modalidades de contratación que lleva a efecto la productora de confianza de Mediaset España

Por eso, desde este miércoles, ese grupo de inspectores estaría en las oficinas que la productora de confianza de Paolo Vasile tiene en Madrid, donde entre otros temas están analizando y mirando con lupa los tipos de contrataciones que realizan, ya que presuntamente por ahí podrían desprenderse algunas de sus irregularidades.

Se da la circunstancia, extraordinariamente poco frecuente, que de una plantilla en torno a 220 personas, un porcentaje muy elevado (que podría superar el 40% en algunos momentos recientes) son becarios y estudiantes en practicas y estarían prestando servicios en condiciones económicas laborales muy precariasN

No es normal que un gran número de colaboradores, que trabajan para la empresa de Oscar Cornejo y Adrián Madrid, tengan problemas con la Agencia Tributaria, entendiendo que, presuntamente, el que cobra no puede defraudar si no existe un "pagador" irregular.

La empresa participada por Mediaset España refleja en su Balance unas provisiones de 2 millones de euros para hacer frente al pago de las demandas que les tienen interpuestas, cuando lleguen las Sentencias definitivas. Algo esto, lo de las provisiones, que curiosamente no lleva a efecto Mediaset España en su Balance con las demandas y snciones y multas que tiene, algo obligatorio y más para una empresa que cotiza en el IBEX 35