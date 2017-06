Momentazo entre Inda y Marhuenda: "Paco, ¿nos tomas por gilipuertas al decir que Bárcenas retira su acusación al PP porque no tiene dinero?"

Momentazo en 'laSexta Noche' (laSexta) el 24 de junio de 2017. El programa de tertulia política del segundo canal de Atresmedia abordaba la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas que tendrá lugar el 26 de junio de 2017 en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión en la que se analizan las presuntas irregularidades del PP.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, insinuó que Bárcenas, en contra de lo que había manifestado en los meses anteriores, no iba a ir a degüello contra el que había sido su partido y aseguraba que la estrategia adoptada por el exresponsable de la finanzas de Génova 13 se debía a una situación de precariedad económica:

Bárcenas tiene un problema y es que no tiene dinero. Punto, ya está, es así de sencillo, no hay ningún tipo de pacto con el PP.

Inda le preguntaba a Marhuenda:

A lo que el de La Razón replicaba:

No, su familia le está ayudando y él va tirando como puede. Es que tiene todas sus cuentas bloqueadas, deberías de saberlo. Él tuvo que retirar aquella causa porque no tenía para mantenerla.

El de Okdiario aseveraba entonces con mucha ironía y guasa:

¡Ah, es que no te entendía, me parecía tan absurdo que es que no te entendía! ¿De verdad tú nos estás tomando a todos los que estamos aquí, a los millones de personas que nos están viendo por gilipuertas al afirmar que el señor Bárcenas retira la acusación por los martillazos porque no tiene dinero? ¡Venga hombre!