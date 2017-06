¡BOMBAZO!: Kiko se arrodilla y le pide matrimonio a Gloria Camila

Kiko lo tenía claro desde hace mucho tiempo: si llegaban al 24 de junio de 2017, los dos en ‘Supervivientes', según recoge la web de Telecinco, habría petición de mano a Gloria Camila. Por suerte para ellos, aunque Gloria ya está expulsada, seguía en la isla y tras una monumental discusión, se han perdonado y Kiko no ha querido dejar pasar el momento y pedirle a Gloria que se case con él.--¡Primer ‘sí quiero' de ‘Supervivientes'! Kiko se arrodilla y le pide matrimonio a Gloria Camila--.

La otra noche tuve un sueño y ¿sabes lo que soñé? Soñé que te veía vestida de blanco y cogida del brazo de tu padre y ese sueño, no sé si se puede hacer realidad... Así que, permíteme aquí, ahora, por favor, ¿Quieres casarte conmigo?,

ha dicho Kiko de rodillas. Gloria no sabía si era de verdad o no, pero ha asegurado que claro que quería y ha advertido a Ortega Cano: "¡Papá que me caso!".