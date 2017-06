Villarejo pone en aprietos a Margarita Robles: "Me dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón"

El excomisario José Villarejo habló con Jordi Évole en Salvados sobre uno de los puntos más controvertidos de su carrera: el informe Veritas contra el exjuez Baltasar Garzón, en el que se intentaba desacreditar al juez mediante falsas vinculaciones con narcotraficantes y prostitutas. "Una vez que verifiqué que no era cierto, no solamente dejé de hacerlo sino que se lo comuniqué a él". ENTREVISTA PD / Comisario Villarejo: "Me han quitado hasta la pistola, para ver si algún malo me da matarile"

Como recuerda El Periódico de Catalunya la investigación llevaba el nombre de 'Informe Veritas', y se habría realizado con el objetivo de desprestigiar a Garzón después de su fulgurante paso por el Gobierno de Felipe González.

Entre el 31 de julio de 1993 y el 13 de mayo de 1994, ocupó el cargo de delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. Dimitió, dijo entonces, por la "actitud pasiva del presidente Felipe González respecto la corrupción". Justo el día después de su renuncia, el 14 de mayo de 1994, Robles fue designada secretaria de Estado de Interior, sucediendo a Rafael Vera, que cuatro años más tarde fue condenado por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de caudales públicos para financiar a los GAL. Tanto Garzón como Robles estuvieron entonces bajo las órdenes del ministro de Justica e Interior Juan Alberto Belloch.

En el citado informe, se decía que Garzón había participado en orgías y había mantenido tratos con narcotraficantes, además de consumir él mismo cocaína.

"¿Quién le dio la orden de hacer esta investigación?", le ha preguntado Évole a Villarejo. "La secretaria de Estado, Margarita Robles, en la época de Belloch", ha respondido el excomisario de la Policía. No obstante, ha matizado que aunque abrió el informe, enseguida lo dejó al no hallar ninguna prueba que confirmara las acusaciones contra Garzón.

Los periodistas Álvaro de Cózar y Antonio Rubio, que han investigado durante mucho tiempo la trayectoria profesional de Villarejo, destacan de su controvertida la redacción del informe Veritas: "Es el informe más cloaquero en el que Villarejo tiene una participación absoluta".

El Mundo publicó el 16 de febrero de 1995 que un grupo especial de la Policía había investigado al juez Garzón y a funcionarios del Interior. Tambien desvelaba la existencia de un informe secreto en el que la Policía aseguraba que "Garzón tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes" y "había participado en orgías con mujeres".

El operativo de seguimiento y control sobre Garzón y algunos de sus colaboradores, acusados de colaborar con redes de narcotráfico, se puso en marcha a mediados de septiembre de 1994, antes de que estallara el "caso GAL".

En él, participaron 20 inspectores, coordinados por el comisario de Barcelona, Carlos Rubio. "Para depurar responsabilidades, se depuró a tres simples funcionarios estatales: Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo", según informó Antonio Rubio el 4 de mayo de 1995.