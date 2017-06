Gloria Camila se casa con su novio Kiko

La benjamina le ha dado el "sí, quiero" a su novio, con el que sale desde hace más de dos años. En menos de un año podría ver cumplido su sueño de llegar vestida al altar cogida del brazo de su padre.

Según publica Informalia, Gloria Camila (21) se casa. Su novio Kiko ha hincado la rodilla en el suelo para declararle su amor y hacerle la famosa pregunta: "He soñado que te veía vestida de blanco, cogida del brazo de tu padre y ese sueño no sé si se puede hacer realidad. Permíteme aquí, ahora, por favor, ¿quieres casarte conmigo?", decía entregado el ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, colocando en el dedo de su chica un anillo con una caracola.

Ella ha aceptado la proposición y, enseñando su 'pedrusco', ha gritado: "¡Papá, que me caso!". Una enorme alegría para la hija de Rocío Jurado que seguro le ayuda a mantener el ánimo a su regreso a España después de ser expulsada definitivamente del concurso Supervivientes. Tras permanecer dos meses aislada en Honduras, Gloria Camila regresa a casa y descubrirá que su hermano, José Fernando, ha ingresado en un centro de rehabilitación, la clínica San Juan de Dios de Ciempozuelo, como alternativa a la prisión a la que fue condenado tras agredir a un policía.