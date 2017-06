'Masterchef': Silene denuncia que ha recibido un trato "injusto"

Silene se quedó a las puertas de la final de Masterchef. Eliminada en la entrega del programa que La 1 emitió el pasado domingo, la brasileña ha hecho un repaso de su trayectoria y ha lamentado haber recibido un trato "injusto" en el programa.

He vivido momentos de injusticia, pero no solo conmigo, también con otros compañeros ,

ha explicado Silene en una entrevista en la web de TVE, según recoge Ecoteuve.--Silene cree que ha recibido un trato "injusto" en 'Masterchef' y pide "más cocina y menos reality" --.

En muchos momentos he sentido que no tenía un trato igualitario. Pero cuando eres mujer, y además inmigrante, estás acostumbrada a ese maltrato. Hace 17 años que llegué a España y me he encontrado de todo,