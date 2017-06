Paco Marhuenda: "En las tertulias de TV estás a veces cuatro horas y te pagan 150 euros"

Hubo un tiempo, que due el ya lejano de 'La Noria' de Telecinco y los '59 segundos' de TVE, en que pagaban un pastón y por echar allí un rato, divagando sobre lo divino y lo humano, te llevabas a casa como mínimo 1.500 euros y de ahí para arriba, hasta 5.000 o 6.000 que llegaban a pillar algunos.

Ahora nada de eso. La realidad es que la mal llamada 'tertulia política' de televisión tiene poco de periodismo y mucho de show business. Allí todos hablan de todo y casi siempre sin saber de nada.

En cualquier caso, no todos los tertulianos son iguales. A modo de ejmplo, ahí tenemos a Paco Marhuenda, que destaca en el pelotón, tanto por la cantidad de veces que aparece, como por la actitud que suele mostrar.

Es tan habitual ver a Marhuenda, director de La Razón, en tertulias televisivas y radiofónicas, que proliferan la gente que se pregunta como se las arregla para pilotar el periódico, con el poco tiempo que le queda.

"Eso es un tópico divertido que me hace gracia".

"La mayor parte de mi tiempo se lo dedico al periódico. Las tertulias son en horas fuera de trabajo", confiesa en El Mundo.

"Yo no conozco a ningún director en el mundo que esté en el periódico a las 8.00 de la mañana. O el sábado a última hora de la noche. Yo sacrifico mi vida personal y voy a la televisión porque da proyección a los temas del periódico y me permite tener notoriedad".

Marhuenda explica que la presencia de los tertulianos en televisión se debe exclusivamente a si el personaje funciona

"Yo estoy porque debo de funcionar. No dejo indiferente: hay gente que me quiere y gente que no me quiere. No hay nada oscuro. Hay absoluta libertad. Yo digo lo que me da la gana cuando quiero sin ningún problema. Ni económicamente es que sea muy rentable, que es otra leyenda urbana. A veces, estás cuatro horas y al final te pagan 150 euros y la mitad se lo lleva Hacienda. Yo, en mi caso, no lo hago por dinero".

"Yo intento no dar espectáculo sino defender los temas con el máximo rigor académico. Me preparo las cosas. Es verdad que luego hay tertulianos de Wikipedia. Algunos van a la polémica y me cogen a mí para intentar pelear. A veces me canso y me iría por aburrimiento".

