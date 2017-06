El nuevo títere socialista de Iglesias tiene clara su única línea roja: "No nos subiremos a un Tramabús"

Se reconciliaron este 27 de junio de 2017 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y como de reconciliaciones va la cosa, también el líder socialista lo hizo con Antonio García Ferreras.

El secretario general del Partido Socialista acudió a 'Al Rojo Vivo' de laSexta justo después de haberse reunido con su homólogo podemita para acercar posturas de izquierdas y tratar de derrocar a Mariano Rajoy en lo sucesivo, es decir, confirmando la podemización del PSOE y su sometimiento al líder Iglesias. Sánchez II, El Podemizado, viene fuerte y con un único programa: asco patológico a Rajoy.

De hecho, simultáneamente Pablo Iglesias explicaba el encuentro con el del PSOE a los medios, y señalaba que: "el Partido Socialista ha cambiado, que asuma hacer oposición como la estamos haciendo nosotros. Competiremos cuando haya elecciones en este país, mientras tanto buscaremos acuerdos". El divertido desliz de TVE: convierte a Iglesias en el líder del PSOE.

Derivado de esta intervención, preguntaba Ferreras y respondía Sánchez:

Vamos a hacer una oposición de Estado, vamos a hacer políticas del Estado de bienestar. Nosotros subirnos a un Tramabús y estas cosas no las vamos a hacer. Y hablaremos con todas las formaciones políticas. Iglesias, ¿a qué esperas para incorporar a Celia Mayer y Sánchez a tu tramabús?

Pero incidía Ferreras en la idea de que hay gente que ve clara una podemización del PSOE, y respondía el secretario general:

A mí me han acusado del romper el PSOE, y no pueden decir eso porque ahí está, unido detrás de su dirección. Me acusan de romper España, de podemizar al PSOE... Mire, el PSOE es el PSOE, y claro que yo simpatizo con los votantes de Podemos. Hay muchos votantes de Podemos que antes confiaron en el PSOE, que compartimos una misma agenda en lo social, en la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción, y en eso creo que podemos entendernos.