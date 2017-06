Encolerizado ataque de Risto Mejide a Pedrojota y a 'El Español': "¡Cobardes, a ver si hay huevos de usar las fotos de vuestro director"

Salvaje ataque de Risto Mejide contra Pedrojota Ramírez, director de 'El Español'--Risto Mejide se encabrona con Buenafuente por reirse de él, de su boda y de Laura Escanes--.

El televisivo presentador ha bramado en Twitter contra el periodista riojano--Momento surrealista del año: Risto Mejide llorando en su boda mientras canta su ex--.

¿El motivo? A Mejide le ha sentado a cuerno quemado que en 'El Español' se hayan hecho una noticia recopilando los memes "más graciosos" sobre la diferencia de edad entre él y su pareja, Laura Escanes, de 21 años--Risto Mejide: "Sólo me he dejado las gafas puestas una vez en la cama; la primera vez que hice el amor con mi esposa"--.

Hola @elespanolcom Podríais haber usado las fotos de vuestro director Pedrojota Ramírez. Ah no, que no hay huevos

Fue el mensaje del publicista, en referencia a la nueva pareja de Ramírez, que tras romper su matrimonio con Ágatha Ruiz de la Prada ha iniciado una relación con una mujer bastante más joven que él.

No, hombre, a ellos les encanta reírse (y mucho) de mas parejas con diferencia de edad, a mí de los cobardes. https://t.co/9lwc9iA7vd https://t.co/hdGrGVjHp3 — Risto Mejide (@ristomejide) 26 de junio de 2017

Sin embargo, ahí no paró su diatriba. Una seguidora le pedía al presentador 'All you need is love...o no' que hiciese oídos sordos a este tipo de noticias, a lo que el de Mediaset contestaba: "a ellos les encanta reirse (y mucho) de mas parejas con diferencia de edad, a mí de los cobardes" y enlazaba a la noticia que hablaba de la nueva novia de Pedrojota, la abogada Cruz Sánchez de Lara, 20 años más joven que él.