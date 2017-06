Tamara Gorro le da una lección en Twitter a Alberto Garzón por la gestación subrogada

La televisiva Tamara Gorro no ha pasado por alto la decisión de Izquierda Unida de negarse ante la gestación subrogada y ha contestado

En Izquierda Unida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en 'incubadoras' para los ricos.

Este fue el mensaje, según recoge Ecoteuve, de Alberto Garzón que provocó la reacción de Tamara Gorro al considerarla irrespetuosa y falsa.--Tamara Gorro explota en Twitter contra Alberto Garzón por la gestación subrogada--.

Así contestó Gorro:

Infórmate un poquito antes de hablar, porque así os va...el mayor porcentaje de las personas que recurren a este método piden créditos. Por lo tanto muy ricos no serán. Lo que sucede está claro: no os interesa ayudar a gente necesitada, puesto que es de donde vosotros sacáis. Ya está bien de tonterías absurdas. Preocuparos de no dejar sin techo a la gente y ayudar a quien lo necesita y después dar lecciones.