Granados ataca a la periodista Ana Terradillos por lanzarle sus chanchullos a la cara: "¡Estás mintiendo!"

Por 1.400.000 euros empezó la discusión entre Francisco Granados, el ex del PP y ex preso preventivo durante más de dos años y medio, y la periodista de la Cadena SER, Ana Terradillos, en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' este 27 de junio de 2017.

Ya son varias las entrevistas concedidas por Granados a su reciente salida de prisión, y su discurso principal es que él no ha cometido los delitos de los que se le acusa y que ha sido injustamente encarcelado sin juicio durante mucho tiempo sin justificación. Por eso le molestó tanto al político ahora apartado que la periodista Terradillos se pusiera de lo más insistente con esos cientos de miles de euros sobre un papel que no reconocía el invitado al programa.

De ahí surgió el cruce de lindezas más tenso en la mesa de Ana Rosa:

Ana Terradillos: Soy de letras pero sé sumar, y el sumario recoge esta libreta como suya y lo que dicen la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez es que esto es una libreta en la que sumadas todas las cantidades aparecen 1.400.000 euros que van a distintas partes.

Francisco Granados: ¿Cuál es la pregunta?

Ana Terradillos: Sea educado eh. Que yo estoy siendo muy educada con usted, señor.

Francisco Granados: Ya, pero es que lleva hablando diez minutos y al que entrevistan es a mí. ¿Todo eso lo está usted leyendo o se lo está inventando?

Ana Terradillos: Oiga, por favor, a mí usted no me llame mentirosa eh. Yo me he tomado la molestia de coger una libreta que aparece en el sumario como que es de usted.

Francisco Granados: Usted está mintiendo. En esas anotaciones no pone nada de dinero. No se ría usted.

Ana Terradillos: ¿Y qué son, castañas?