Arcadi Espada exige a Zapatero que explique por qué es el lacayo del asesino Maduro

En los días más complicados de Venezuela, en un momento en el que el país es un auténtico polvorín con protestas en las calles incluso con helicópteros atacando edificios destacados como el del Tribunal Supremo, mientras Nicolás Maduro avisa que lo que no consiga con votos lo logará con las armas, y con más de 80 muertos como bagaje, el dictador bolivariano cuenta con un amigo en España: el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.



No son pocos los mítines en los que Maduro lanza un recuerdo para Zapatero, su amigo, y eso precisamente es lo que ya no cuela más en España. El periodista Arcadi Espada volvió a pedirle encarecidamente al expresidente que explique su amistad con el dictador y sus artimañas en pro de una paz que no llega ni favorece a los presos políticos como el caso de Leopoldo López.

Así se quejó Espada en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 28 de junio de 2017:

Desde el punto de vista de la política española es sorprendente... No sé por qué el expresidente Zapatero no nos explica a los españoles lo que está haciendo en Venezuela. Me gustaría ver al expresidente Zapatero diciéndonos por qué Maduro lo alaba cada dos por tres y por qué dice que su amistad con él es un asunto políticamente prioritario. Me gustaría saber cuáles fueron las negociaciones que mantuvo exactamente con Leopoldo López. Zapatero lo que tiene que explicar a los españoles es por qué los demás hablan de él y le acusan de asuntos que no son baladí, y por qué goza de la simpatía y del apoyo político y moral de un asesino como el presidente de Venezuela.

Venezuela es un polvorín: un helicóptero ataca al Supremo y Maduro ya habla de armas.