Bronca muy fea entre Alba e Iván

'Supervivientes: Tierra de nadie' ha estado cargado de tensión. Desde la secuencia completa de la bronca de Alba e Iván, en la que él ponía en duda como es ella como madre y ella respondía atacándole con una situación familiar dolorosa, a 'la Audiéncia de los Garífunas' en la que los concursantes se han acusado de aquello que no les gustaba de otros, acatando la decisión del público sobre quién vencía el duelo, o la inesperada salida de Juanmi de su perenne neutralidad. Además, Gloria Camila, que aún no sabe que su padre, José Ortega Cano, estará en plató durante la próxima gala para recibirla, se ha despachado a gusto sobre sus excompañeros y no ha dejado títere con cabeza... ¡Menos mal que hemos asistido al 'CocoQuiz', un juego de recompensa que nos ha dejado respuestas inesperadas sobre preguntas de cultura general!

Alba ha vuelto a protagonizar uno de los enfrentamientos más agrios que hemos visto hasta ahora en 'Supervivientes', según recoge la web de Telecinco. La concursante, que está en pie de guerra desde que Alejandro le diera su nominación directa en la pasada gala, ha arremetido también contra Iván por defender al líder. Iván cuestionó a Alba como madre y la guerra estalló.--Alba pierde los papeles con Iván: "Yo por lo menos sé quién es el padre de mi hijo"--:

Siendo madre y comportándote así, la verdad que no lo entiendo.

Alba enloqueció y respondió con un comentario muy bajo sobre una dolorosa situación familiar de Iván:

¡A mí no me pongas en duda como madre que yo por lo menos sé quién es el padre de mi hijo!.

Tras el cruce de acusaciones, Alba se hundió entre lágrimas y aseguró que si hablara