Wyoming tira por el sumidero la imagen de Pablo Iglesias: "Os voy a salvar con mi humildad sobresaliente"

El Gran Wyoming ha tirado por el sumidero la imagen de Pablo Iglesias. El showman de laSexta presentó en 'El Intermedio' el rap que entierra definitivamente al líder de Podemos.

Es el inicio de una canción gloriosa, que pone al político comunista frente al espejo con un retrato esclarecedor.

Como muestra, un botón:

[...] Soy Pablo Iglesias, soy un tipo normal, soy como tú si fueras líder mundial. He venido a salvaros como hizo Jesús, aunque yo moriré en las urnas en lugar de en la cruz.

Como Él soy el Elegido para arreglar todos los males. No digo yo que sea más que Cristo, digo que somos iguales.

[...] Lo hago todo por vosotros, no lo hago por mí, quiero más a mis seguidores, que a mi camisa gris.

No importa que nunca gane, eso a mí no me duele, mientras me sigan llamando para salir por la tele.