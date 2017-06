Ana Rosa Quintana deja la productora Cuarzo para dedicarse a sus hijos

Además de la 'reina de las mañas' en televisión y notable periodista, es una empresaria de éxito. Todo lo que toca, parece convertirlo en oro.

Ana Rosa Quintana quedará desligada de Cuarzo Producciones 17 años después de fundar esta compañía.

La periodista y empresaria confirmó este 28 de junio de 2017 que en los próximos meses venderá la participación que aún conserva a Banijay Entertaiment -grupo internacional que desde 2008 es accionista mayoritario de la empresa- y anunció que no seguirá en ningún puesto ejecutivo de la misma.

"En este momento todavía no he vendido las acciones, pero he decidido venderlas", afirmó Ana Rosa durante la tradicional rueda de prensa anual de fin de temporada de su programa, en la que también se refirió al futuro de sus cargos en Cuarzo:

"Tengo contrato como consejera delegada hasta noviembre; me han ofrecido renovar, pero me merezco un poquito de tranquilidad. Estar en un grupo internacional exige mucho trabajo y mucha dedicación y ahora hay una circunstancia distinta a la de 2008 y es que tengo unos hijos preadolescentes y de momento me voy a dedicar al programa y a mis hijos".

"Estoy agradecidísima, han sido unos años maravillosos, he aprendido muchísimo, la compañía se ha portado siempre conmigo maravillosamente y ésta es una decisión puramente personal".

No sólo es presentadora de El programa de Ana Rosa, un espacio producido precisamente por Cuarzo, compañía en cuyo catálogo están otros formatos televisivos como Cuarto milenio y En el punto de mira -ambos en Mediaset (Cuatro)- o Fantastic Duo (TVE), también dirige una revista y hasta cultiva el campo.

Al margen de su desvinculación de Cuarzo, Quintana seguirá ligada a Telecinco en virtud del contrato de cadena que la presentadora renovó el pasado mes de abril y que contempla tres años de duración, por lo que su continuidad al frente de El programa de Ana Rosa queda asegurada.

No obstante, la nueva situación en relación con la productora abre ciertas incógnitas sobre el futuro de un formato con el que la cadena de Mediaset lidera las mañanas desde hace 13 años (19% de cuota de pantalla y 543.000 espectadores de audiencia media al cierre de esta temporada).

La renovación de El programa de Ana Rosa con Mediset se lleva a cabo de año en año, pero la periodista tiene un multimillonario contrato con la cadena, que la blinda casi para siempre.

Actualmente, el contrato con Banijay alcanza hasta final de 2017, por lo que hasta entonces está asegurado que no haya cambios en la situación vigente. Pero de cara a 2018, Mediaset y la productora propietaria de Cuarzo deberían renovar el acuerdo.

El hecho de que El programa de Ana Rosa sea un magazine tradicional con un formato muy abierto abre la posibilidad de que pudiera seguir realizándose en términos parecidos sin necesidad de contar con su productora original, teniendo en cuenta, además, que el título del programa, según confirmaron fuentes de Mediaset, es propiedad de Telecinco.

Existen antecedentes a una hipótesis de este tipo. En 2015, pocos meses después de que Banijay se fusionara con Zodiak, varios directivos de Magnolia (filial de Zodiak) abandonaron el grupo y fundaron Bulldog.

Al poco tiempo, Mediaset decidió encargar a esta nueva compañía la producción de Supervivientes y de Mujeres y hombres y viceversa, dos formatos de los que hasta entonces se encargaba Magnolia y cuyos derechos son propiedad de Mediaset.