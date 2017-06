Felipe González humilla al mayordomo de Maduro por tratar a Leopoldo López como mercancía: "Es carente de moral"

"Nunca he hablado con Zapatero de Venezuela", señalaba Felipe González este 29 de junio de 2017 entrevistado por Susanna Griso en 'Espejo Público' para abordar precisamente la realidad del país que sufre la tiranía de Maduro. Estaba preparando el terreno para asestarle una buena puñalada de realidad.

Y aunque el expresidente del Gobierno español trató de ser cauto en su análisis de la situación dramática en Venezuela, no pudo evitar que se le escapara una crítica feroz a otro expresidente socialista del país que está ejerciendo como deplorable mayordomo de Maduro en un proceso de paz que no es tal. Vapuleo al lacayo de Maduro: "Es un miserable y un ser infame; ojalá se convierta en un apestado nacional".

Así explicaba Felipe González lo que piensa de la penosa oferta que hizo Zapatero al preso político Leopoldo López, de pasar de la cárcel de Ramo Verde a un arresto domiciliario a cambio de la petición a la oposición de frenar las protestas en la calle. El 'amigo' de Maduro se niega a admitir que Leopoldo López es "un preso político":

Los presos políticos no pueden ser motivo de comercio de ninguna manera y no creo que nadie le pueda pedir a Leopoldo López o a cualquier líder cambiarle un derecho que es ser libre por una petición de pacificación de la calle.

Primero, no se le puede pedir, es absolutamente inaceptable y carente de moral. Y segundo si Leopoldo López o a cualquiera de los dirigentes se les ocurriera pedir que se pare la calle, se confunden, empezando por Maduro, porque la calle no se pararía: la gente está cansada de no poder comer, de no tener medicamentos y del desastre de la destrucción total de la institucionalidad, de la economía y de los bienes sociales.

La calle no aceptaría que ese intercambio de tres presos por otros que meterían en la calle, les parase. Ellos están luchando por algo que solo se lucha cuando se pierde, que quieren ser libres y votar. Por tanto, además de pedir algo que no creo que sea razonable ni honrado, es que no tendría efecto.