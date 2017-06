La foto de Torito con su marido y su hijo se viraliza en segundos

Orgulloso estoy de mi modelo de familia homoparental", escribe Torito en redes, tras compartir una de sus fotos más importantes. Hoy, Día del Orgullo LGTB, es una jornada estupenda para dar visibilidad y reconocimiento a los nuevos modelos familiares.

Un marido que me quiere desde hace más de diez, y nuestro hijo que ya tiene 7 meses.

Nathan, según recoge Lecturas, vino al mundo en Estados Unidos gracias a una madre gestante que hizo realidad el sueño del matrimonio--Torito comparte su primera foto con su marido y su hijo--.

La vida es muy corta para no degustarla, el amor no daña, el odio sí,

resume Quique. A raíz de esto, ha tenido que leer algún que otro comentario de la más baja calaña, a los que no ha tenido problema alguno en contestar para abrir los ojos a todos aquellos que no creen que un niño pueda estar perfectamente cuidado por dos hombres, dos mujeres, solo un padre o solo una madre. De hecho, a una usuaria ha pedido que "personas como usted no me sigan y si lo hace intente ponerse en el otro lugar sin tener que faltar al respeto".