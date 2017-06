Toño Sanchís afirma tener una nueva táctica para ganar el recurso a Belén Esteban

La que fuera amiga de Belén Esteban durante los nueve años que la Princesa del Pueblo trabajó con Sanchís no ha abierto la boca a pesar de que ha sido la protagonista de muchas horas de televisión, pero esto podría cambiar.

Esta misma mañana, según recoge Lecturas, en 'El programa de Ana Rosa', donde colabora semanalmente, Toño ha confesado que se está planteando pedirle a su mujer que hable. Según él mismo ha dicho:

Lorena ha visto las horas que yo le he dedicado a esta persona para bien y para mal. Por eso me gustaría que hablara. Ella ha visto como día a día yo he trabajado para que ella pasase de estar defenestrada como colaboradora en AR para conseguir otro tipo de colaboración, que la sitúa donde está ahora.--Toño Sanchís cree tener una táctica para ganar el recurso a Belén Esteban--.