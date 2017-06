Brutal chorreo al periodista podemita que quiere enmerdar la Transición: "¡Si bebes, no conduzcas!"

El periodista podemita de eldiario.es que cubre precisamente de forma amigable la información de su partido de cabecera, Aitor Riveiro, participó en ‘El Cascabel' de 13TV en la noche de 29 de junio de 2017, y metió tal gazapo que le cayó un chorreo épico del resto de contertulios.

Tanto el moderador Antonio Jiménez como los periodistas Alfonso Rojo, Carlos Cuesta, Cristina López Schlichting o la exministra socialista Cristina Alberdi, le metieron un brochazo descomunal al periodista del periódico de Ignacio Escolar por trata de machacar el nombre de La Transición Española, algo muy podemita.

A Riveiro le pareció bien lanzar la idea de que La Transición "no fue incruenta y que hubo ni más ni menos que decenas o centenas de muertos -hasta que fijó la cifra de 180- a manos de la extrema derecha y organizaciones parapolicales".

Inmediatamente se le echaron encima el resto de periodistas, muchos de ellos partícipes de aquella época histórica y no como el joven periodista de eldiario.es:

Antonio Jiménez: Eso no es posverdad, ¡eso es mentira! ¡Aquí los únicos que mataban eran ETA y Grapo!

Alfonso Rojo: ¿Puedes citar algún caso? ¡Es que no lo sabes! Hijo, si bebes no conduzcas. [...] Este es un programa de conocimientos, si todo el que tienes es de las rebajas de El Corte Inglés, no podemos discutir al mismo nivel. No sabes ni cuándo empezó La Transición, ni quién fue Arias Navarro, pero ni te pones colorado al decir que hubo cientos de muertos... Y lo que es tremendo, es que lo que denota lo que es España y la generación mejor preparada, ¡es que te lo crees!

Antonio Jiménez: Aitor, déjame, como periodista te puedo asegurar que los muertos los pusieron fundamentalmente ETA, el Grapo y el GRAP, y luego de la extrema derecha hubo 'la matanza de Atocha', dos estudiantes en Madrid o algún sitio más, y luego Vitoria y Montejurra. Esa fue La Transición cruenta que tú dices.

Cristina Alberdi: ¡Empieza a enumerar! ¿Pero qué estás diciendo? ¿En qué libro has leído eso? Perdemos el tiempo con esto... Por favor, estás cambiando la Historia...

Cristina López Schlichting: ¡La Transición sí fue incruenta! ¡Tendrás que dar datos!