Tremebundo enfado de Cristina Pedroche contra Vanity Fair por pasarse con el Photoshop

Se ha cogido un rebote del copón, que dirían los modernos. La vallecana Cristina Pedroche le ha metido una leche en toda regla a Vanity Fair por haberle practicado Photoshop en un reportaje que la publicación saca en su último número sobre la presentadora.

La colaboradora de 'Zapeando' (laSexta) considera que la publicación le ha engañado ya que durante la sesión de fotos le permitieron lucir unos pendientes que, sin embargo, a la hora de publicarse las instantáneas han desaparecido como por arte de magia.

Pedroche, que no se calla una, los puso como un trapo en 'Zapeando':

Me gustan mucho las fotos, pero yo no hubiera quitado los pendientes. Para mí son... es como si me quitan los tatuajes... pues no me gusta porque son míos. Nadie se ha fijado en eso, pero yo sí. Yo les pregunté si me podía dejar los pendientes y me dijeron que sí. Pues han hecho con photoshop, 'raca', y ya no están los pendientes.