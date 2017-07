Belén Esteban mete en un brete a Vasile y a Toñi Moreno sacando los trapos sucios de Toño Sanchís

Y la 'princesa del pueblo' abrió la boca, la carpeta con los documentos y en Telecinco se echaron a temblar.

Se esperaban como agua de mayo en este arranque de julio de 2017 la presencia de Belén Esteban en el plató de 'Sábado Deluxe' y lo cierto es que no defraudó. Puso sobre la mesa todos los latrocinios económicos que había venido sufriendo por parte de Toño Sanchís.

Pero también metió en un brete a Paolo Vasile y a su nueva apuesta personal, Toñi Moreno, que este 2 de julio de 2017 entrevistará al exrepresentante de la de Paracuellos. La entrevista, después de todo lo que soltó Belén, no será un camino de rosas ni para la presentadora ni para el invitado.

La ex de Jesulín de Ubrique fue directa al grano en la noche del 1 de julio de 2017 en el 'Sábado Deluxe':

Esta noche quiero que desde el primer minuto de mi entrevista todo el mundo sepa lo que me ha quitado Toño. Por mi libro publicado en 2013 Toño se quedó con 32.491 euros de más, aparte de su comisión. Por una colección de zapatos 25.752. En 2011 me quitó 29.361 euros por promoción de cremas. 8.800€ por un bolo en una discoteca de Valencia y otros 6.400 de otro bolo en 2014.

Y la lista seguía:

Por un anuncio de 2012 Toño ingresó 17.000 euros de más. Por la portada de Belen Esteban Interviú de 2012 Toño se cogió 1.000€ de más. Por una colaboración con la productora de televisión Gestmusic Toño arañó 4.025 euros de más. 6.225 euros de entrevistas. Otros 28.048 euros de más por promoción de empresa de telefonía. Por su trabajo para La Fábrica de la Tele de 2010 a 2015 Toño ingresó 164.748 euros de más.

Otra factura de 2014 demuestra que el manager arañó otros 12. 200 euros, 14.520 euros en otra 2016 y 4. 025 euros de más por el programa 'Más que Baile'. En total 388.868 euros.

Belén Esteban concluyó que Sanchís pudo haber trincado más pasta, pero no tenía las pruebas:

Esto es lo que he podido demostrar porque lo que no he podido demostrar no lo he llevado a un juzgado.