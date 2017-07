Belén Esteban: "No estaba preparada para perder, hubiera abandonado la televisión"

La pregunta era clara y directa. Jorge Javier ha querido saber qué hubiese ocurrido si Belén Esteban hubiera perdido el juicio contra Toño Sanchís. Ella es sincera y confiesa cómo hubiese reaccionado:

Hubiera venido y diría ‘señores he perdido y me da tanta vergüenza que me voy de la tele'. Se me caería la cara de vergüenza, no estaba preparada para perder"