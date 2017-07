Patinazo en La Sexta con el testimonio de una señora en la transmisión del Orgullo Gay

La transmisión de la marcha del World Pride de Madrid 2017 en LaSexta de este sábado dejó un momento televisivo de notable calado al salir en pantalla un testimonio de una mujer que rechazaba dicha celebración.

La reportera Beatriz Correal, según recoge Ecoteuve, conectó desde las calles de Madrid con

una persona que se llama Cristina que no ha venido a ver la manifestación, sino que sencillamente pasaba por aquí.-- El testimonio homófobo en la transmisión del Orgullo Gay en LaSexta: "Los que somos normales no hacemos esas cosas" --.

Para nada me sumo para apoyarles, no me parece bien,

comenzó afirmando dicha mujer, quien argumentó que

No lo entiendo, no me parece normal, es una cosa que ha salido de unos años para acá. Seguramente había algo antes, pero más escondido, no es para sentirse tan orgulloso. Una cosa es que lo sean y lo hagan, pero no para sentirse orgulloso y pasearse por aquí. Los que somos normales no vamos por ahí paseándonos,