El Barça no concibe que desde la TV3 destapen sus chanchullos con las entradas de los socios: "Nos duele como catalanes"

"Ustedes, los de la TV3, no han contrastado la información, cuando lo lógico sería hacerlo. El 92% de nuestros socios son catalanes. Por interés mutuo, me hubiera gustado que mi televisión lo hubiera hecho. Si esto nos hubiera llegado de un medio de otro lugar de España, lo hubiera podido entender. Pero no entiendo que se haga desde la televisión de nuestra casa. No podemos confundir desde un medio público. Me duele como catalán".

Con esta vehemencia se expresó el vicepresidente primero del Barça, Jordi Cardomer, en su intervención ante los medios.

El Barcelona le ha declarado la guerra a la televisión pública catalana, TV3, después de acusar a la directiva que preside Josep María Bartomeu de especular con los abonos de los socios. Concretamente, el canal público asegura que los socios cedían sus entradas por las que percibían 88 euros y luego el club las revendía por 1500 euros como 'paquete VIP'.

Enhorabuena a @xavitorresll @jordifargas y todo el equipo d dep de TV3 por el escándalo de los "asientos libres" @jmbartomeu sigue escondido — David Sánchez (@David74Sanchez) 3 de julio de 2017

"Nuestra televisión" si esa que paga todo español...



Recordamos que el FCB se lucra de tv3.



Los palcos del Bernabeu pic.twitter.com/dKlUDyxNaP — Mundo Vomitivo (@Mundovomitiv0) 3 de julio de 2017

La argucia pasaría por convertir esas localidades normales en 'Premium', incluyendo plaza de parking, acceso a la sala VIP con servicio de bar, catering, azafatas y guardarropa.

Como el 92% de los socios son catalanes TV3 no puede dar una noticia de este tipo. Cardoner y su idea de la información. — Daniel Cana Moya (@dcana) 3 de julio de 2017

Fíjate que yo pensaba que la información la había sacado TV3 y no Barsa Tv pic.twitter.com/4hnzG5j5bq — Urbanos (@maurbanos) 3 de julio de 2017

Poco después de acusar a TV3 de anticatalán, el propio Cardoner se fue a RAC1 a decir que el club emprenderá medidas legales:

Emprenderemos acciones legales porque han desvirtuado la realidad. Queremos que TV3 reconozca el error y se disculpe. Un medio público ha emitido informaciones sin respetar el principio báscio de contrastar la información

Según informa El Mundo, desde la junta del Barcelona creen que la explicación a la cruzada de TV3 contra ellos se explica a que el actual director del canal es un 'laportista' declarado.

El periodista valenciano Vicenç Sanchis fue en su día vicepresidente de la entidad independentista Òmnium Cultural y también director general de la Fundació Catalunya Oberta -think tank cercano a Convergéncia, antigua PdCat- y director de BarçaTV en la última etapa de Joan Laporta.

Según afirma El País, el problema es que el Barça ocultó estas prácticas a los socios. La polémica se habría acabado en el caso de una correcta labor de transparencia a su tiempo.

En la temporada 2015-2016, la última que el Barça ha hecho público el ejercicio económico, solo en el partido Barcelona-Real Madrid, el club ganó cerca de 2,5 millones de euros en la citada modalidad del VIP Experience. Pero los socios afectados en este partido, ni en los otros nueve investigados, conocía el negocio que se estaba haciendo con su localidad